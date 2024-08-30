В Казани открылся духовный комплекс «Тихий сад» на территории ДРКБ

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Город
30 августа 2024  10:48
Автор:
Эндже Гарафиева

В День Республики Татарстан Раис Татарстана Рустам Минниханов торжественно открыл Духовный комплекс «Тихий сад» на территории Детской республиканской клинической больницы. В церемонии также приняли участие Государственный советник РТ и Герой труда РФ Минтимер Шаймиев и Министр здравоохранения Республики Татарстан Марсель Миннуллин.

Комплекс представляет собой сад, в котором возвели мечеть и храм, соединенные мостом. «Тихий сад» стал символом единства двух религий.

Строительство «Тихого сада» началось летом прошлого года, когда состоялась церемония заложения капсулы «зерно веры» с обращением к будущим поколениям и детскими рисунками тех, кто многие месяцы провел в стенах ДРКБ, мужественно борясь с болезнью.

Раис Татарстана подчеркнул, что в период сложных жизненных обстоятельств человек всегда обращается каждый к своему Богу. Поэтому строительство комплекса – «богоугодное дело».
 

«Важно, чтобы родители детей, в их непростой период жизни, могли прийти и помолиться здесь», — отметил Рустам Минниханов.

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