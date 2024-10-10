В Казани открылся новый детский сад «Яркий»

В Кировском районе Казани начал свою работу новый детский сад №218 «Яркий», расположенный по адресу: улица Ильгама Шакирова, 14. Заведение вмещает 260 детей, организованных в 14 групп, каждая из которых будет принимать от 16 до 20 воспитанников.

Фото: © мэрия Казани

В дошкольном учреждении созданы все условия для полноценного развития детей: оборудованы музыкальный и физкультурный залы, пищеблок и прачечная, а также кабинеты для специалиста-психолога и логопеда, о чем сообщили в администрации Кировского и Московского районов города.

Стоит отметить, что детский сад «Яркий» стал одним из трех новых дошкольных образовательных учреждений, построенных в этом году в Казани. Два других сада на 260 и 80 мест будут открыты на улицах Бухарской и Ягодинской соответственно. Для каждого из новых учреждений был разработан уникальный дизайн-проект.

В общей сложности, в Казани работают 326 муниципальных детских садов, среди которых 13 школ имеют дошкольные группы. Кроме того, в городе функционирует 26 частных детских садов, посещаемых почти двумя тысячами детей.