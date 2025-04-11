В Казани открылся новый пункт приема вторсырья «Точка сбора»

На улице Родины, 45 начал работу современный пункт приема вторсырья, где можно сдать более 35 видов отходов – от пластика до автомобильных покрышек.

Что принимают:

Пластик, металл, стекло

Макулатуру, тетрапак

Электронику, текстиль

Опасные отходы (батарейки, лампы) пока не принимают

Условия сдачи:

Бесплатный прием

• Предварительная сортировка

• Чистая тара (рекомендуется мыть)

• График работы: ежедневно 7:00-19:00

«Это важный шаг в развитии экологической культуры города», – отметил гендиректор УК ПЖКХ Евгений Чекашов. В будущем список принимаемых фракций планируют расширить.

Сотрудники пункта готовы помочь с сортировкой. Проект реализован регоператором при поддержке городских властей.