В Казани открылся новый пункт приема вторсырья «Точка сбора»

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Город
11 апреля 2025  09:10

 

На улице Родины, 45 начал работу современный пункт приема вторсырья, где можно сдать более 35 видов отходов – от пластика до автомобильных покрышек.

Что принимают:

  •  Пластик, металл, стекло
  •  Макулатуру, тетрапак
  •  Электронику, текстиль
  •  Опасные отходы (батарейки, лампы) пока не принимают
  • Условия сдачи:
    Бесплатный прием
    • Предварительная сортировка
    • Чистая тара (рекомендуется мыть)
    • График работы: ежедневно 7:00-19:00

«Это важный шаг в развитии экологической культуры города», – отметил гендиректор УК ПЖКХ Евгений Чекашов. В будущем список принимаемых фракций планируют расширить.

Сотрудники пункта готовы помочь с сортировкой. Проект реализован регоператором при поддержке городских властей.

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