В Казани открылся новый пункт приема вторсырья «Точка сбора»

На улице Родины, 45 начал работу современный пункт приема вторсырья, где можно сдать более 35 видов отходов – от пластика до автомобильных покрышек.
Что принимают:
- Пластик, металл, стекло
- Макулатуру, тетрапак
- Электронику, текстиль
- Опасные отходы (батарейки, лампы) пока не принимают
- Условия сдачи:
Бесплатный прием
• Предварительная сортировка
• Чистая тара (рекомендуется мыть)
• График работы: ежедневно 7:00-19:00
«Это важный шаг в развитии экологической культуры города», – отметил гендиректор УК ПЖКХ Евгений Чекашов. В будущем список принимаемых фракций планируют расширить.
Сотрудники пункта готовы помочь с сортировкой. Проект реализован регоператором при поддержке городских властей.