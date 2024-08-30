В Казани открылся обновленный молодежный центр «Вертолет»

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил обновленный молодежный центр «Вертолет» в Кировском районе Казани, где после капитального ремонта появилось множество новых возможностей для молодежи.

Фото: © пресс-служба Раиса РТ

Минниханов ознакомился с новым пространством, которое теперь включает большой и малый спортивные залы, концертный зал, многофункциональные холлы, зал для занятий хореографией, кибер-зал и другие локации.

В «Вертолете» планируется активная работа концертно-творческих объединений (рок-клуб, джаз-клуб, вокальная студия), танцевальных групп (современная и национальная хореография, сальса, бачата, зумба и др.), молодежного театра, кибер пространства (ИТ-коворкинг, киберспорт, графический дизайн, программирование, 3D-моделирование), а также молодежных патриотических объединений (поисковые группы и волонтерские движения).

Помимо этого, в распоряжении посетителей центра – студии видео- и звукозаписи, спортивные секции и арт-студия.

Особое внимание уделяется взаимодействию с молодыми семьями района, для которых будет открыт «Клуб молодых мам».