В Казани открылся первый в России центр для работы с детьми с аутизмом

В Казани, на улице Голубятникова, 24, распахнул свои двери первый в России мультиформатный центр для работы с подростками с заболеваниями аутистического спектра. Центр «Крылья» был торжественно открыт мэром Казани Ильсуром Метшиным и главой Фонда президентских грантов Ильей Чукалиным.

В центре «Крылья» созданы все условия для комплексной реабилитации и социализации детей. Это тренировочная квартира, психологический кабинет, спортивно-реабилитационный центр и студия, оборудованная для обучения фото-, видеосъемке и монтажу.

Фото: © мэрия города

Одна из уникальных особенностей центра – возможность для детей оставаться в учебно-тренировочной квартире на ночь с наставником. Это позволяет решать вопросы повседневной жизни. Например, помощь в сборах, приготовлении завтрака, выполнении домашних заданий и походах в магазин.

В планах центра – введение консультаций по профориентации. Специалисты будут проводить профориентационные пробы, помогать определять компетенции детей и проходить профориентацию.