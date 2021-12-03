В Казани открылся первый в Татарстане центр для детей с ментальными нарушениями

В Казани открылся первый в Татарстане досуговый центр для детей с ментальными нарушениями под названием «Симург». Об этом сообщили в пресс-службе казанской мэрии.

Центр открыли на базе кукольного театра «Экият». Там могут обучаться дети от 7 до 14 лет, отметили в мэрии.

Интерьер учреждения разработан совместно с психологами. В центре отсутствуют яркие цвета, так как дети с ментальными нарушениями отвлекаются либо у них может пропасть настроение. Также в здании есть особая интерактивная панель с определенной яркостью.

В настоящее время в «Симурге» работают кружки по программированию, робототехнике и театральная студия.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани появятся новые инклюзивные досуговые центры для детей с ОВЗ. Их обучат гончарному мастерству, столярному делу, керамике, кулинарии.