В Казани открылся платный участк Вознесенского тракта

В Казани состоялось открытие платного участка Вознесенского тракта, который теперь обеспечивает движение автомобилей. Проезд по новой дороге будет стоить от 90 до 350 рублей в зависимости от типа транспортного средства. Новый участок, который простирается от проспекта Победы до федеральной трассы М-7, стал второй частью Вознесенского тракта. Стоимость его строительства составила 39,4 миллиарда рублей.

Данный участок представляет собой первую платную дорогу внутри городской территории Татарстана. Директор концессионной компании «Оптима-технологии» Рустем Рафиков сообщил, что система взимания платы пока работает в тестовом режиме.

На этой неделе была утверждена стоимость проезда: легковые автомобили высотой до 2 метров (I категория) заплатят 90 рублей. В часы пик — с 6:30 до 9:00 и с 17:00 до 19:30 — цена поднимется до 150 рублей. Для автомобилей II категории (с высотой от 2 до 2,6 м) проезд будет стоить 150 рублей, III категории (грузовики и автобусы с двумя осями высотой 2,6 м и более) — 250 рублей, а IV категории (грузовики и автобусы с тремя осями той же высоты) — 350 рублей, независимо от времени суток.

Платный участок имеет длину 7,6 км и включает шесть полос. Он оборудован системой «Свободный поток», что позволяет осуществлять безбарьерный проход, а также интеллектуальной транспортной системой (ИТС) для управления потоком автомобилей.

Строительство Вознесенского тракта началось в 2022 году для улучшения транспортной ситуации на Мамадышском тракте. Первый участок, протяженностью около 4 км, был открыт осенью прошлого года. На его строительство было выделено 13,4 миллиарда рублей, а второй участок в 2023 году оценивался в 26-27 миллиардов рублей.

На этот месяц из резервного фонда правительства России было выделено 10 миллиардов рублей для завершения второго участка. Заместитель главы Минтранса Татарстана Артем Чукин в ноябре упоминал о планах подписания концессионного соглашения для завершения проекта.