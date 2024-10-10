В Казани открыта новая муниципальная парковка возле детского парка «Елмай»

В Казани, рядом с детским парком «Елмай», открыта новая муниципальная парковка, рассчитанная на 31 место, включая три места для автомобилей инвалидов, пишет мэрия. Стоимость парковки составляет 50 рублей за час.

Автостоянка расположена вдоль подъездной дороги к подземному паркингу, который находится под площадью Султан-Галиева. Номер зоны парковки – 234, сообщает пресс-служба сервиса «Казанский паркинг».

Стоит отметить, что этой осенью в Казани функционируют девять новых муниципальных парковок, в общей сложности на 226 машиномест. Они были открыты на улицах Подлужной, Батурина, Чернышевского, Щапова и других. Парковки были созданы в уже существующих карманах и на участках, где водители оставляли автомобили хаотично.

В настоящее время в городе имеется 186 муниципальных парковок, предлагающих почти 8,5 тысячи мест. На каждые 12 автомобилистов, оплачивающих парковочные услуги, приходится один, который использует бесплатную 15-ти минутную стоянку.