В Казани открытие праздничных елок начнется с 19 декабря

Огни праздничных елок зажгутся в этом году в 13 парках Казани, сообщила сегодня в ходе «делового понедельника» руководитель Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова.

По ее словам, зимняя культурная программа в 19 парках будет включать в себя свыше 100 бесплатных мероприятий.

«Для гостей парка пройдут крио-шоу и программа с аниматорами. Первая в городе экологичная елка откроется этом году на набережной Казанки 22 декабря рядом с экстрим-парком Урам», - сказала она.

Зимняя программа на набережных Казанки, по словам Латыповой, будет включать в себя лыжные экскурсии на территории парка «Спортивный», хайкинга по Русско-Немецкой Швецарской, зимний волейбол, экскурсии на катере на воздушной подушке, турниры по снежкам и т.п.

Встретить Новый год 31 декабря можно будет в парке «Черное озеро», где праздничная программа продлится до 3-х часов утра. Каток в этом парке заработает уже 23 декабря.