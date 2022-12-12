 В Казани открытие праздничных елок начнется с 19 декабря
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В Казани открытие праздничных елок начнется с 19 декабря

Зимняя культурная программа в 19 парках будет включать в себя свыше 100 бесплатных мероприятий.

Город
12 декабря 2022  11:25
Автор:
Дамира Хайрулина

Огни праздничных елок зажгутся в этом году в 13 парках Казани, сообщила сегодня в ходе «делового понедельника» руководитель Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова.

По ее словам, зимняя культурная программа в 19 парках будет включать в себя свыше 100 бесплатных мероприятий.

«Для гостей парка пройдут крио-шоу и программа с аниматорами. Первая в городе экологичная елка откроется этом году на набережной Казанки 22 декабря рядом с экстрим-парком Урам», - сказала она.

Зимняя программа на набережных Казанки, по словам Латыповой, будет включать в себя лыжные экскурсии на территории парка «Спортивный», хайкинга по Русско-Немецкой Швецарской, зимний волейбол, экскурсии на катере на воздушной подушке, турниры по снежкам и т.п.

Встретить Новый год 31 декабря можно будет в парке «Черное озеро», где праздничная программа продлится до 3-х часов утра. Каток в этом парке заработает уже 23 декабря.

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