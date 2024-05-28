В Казани открываются новые муниципальные парковки на трех улицах

С понедельника, 3 июня, в Казани начнут работу новые муниципальные парковки. Они будут доступны на улицах Спартаковской, Жимешле и Николая Ершова (вдоль дома №8). Общее количество машиномест составит 105, из которых 12 предназначены для водителей с ограниченными возможностями.

Кроме того, для повышения безопасности дорожного движения на ул. Тихомирнова частично убраны парковочные места на муниципальной площадке. С 1 июня на этом участке будут установлены дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор», сообщили из комитета по транспорту исполкома Казани.

Муниципальные парковки в городе бесплатны в выходные и праздничные дни, а в будни плата за парковку взимается с 8:00 до 19:00.