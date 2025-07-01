В Казани отметили День ветеранов боевых действий

news_top_970_100
Город
1 июля 2025  18:12
Автор:
Елизавета Черкина

В Казани в парке Победы отметили День ветеранов боевых действий. В мероприятии участвовало более 10 общественных организаций различных родов войск. Об этом сообщает «Татар-информ». Среди почетных гостей - руководитель татарстанского республиканского отделения всероссийской организации ветеранов «Боевое Братство», генерал-майор Иван Стогниев, председатель президиума Союза общественных деятелей РТ, руководитель Исполкома российского Союза боевых искусств по РТ, заслуженный тренер РТ Александр Даренков, начальник управления общественной и государственной безопасности Академии национальной безопасности России, генерал-майор Сергей Алексеев, председатель Союза десантников РТ Юрий Суворов.

- Благодарим за вклад в правильное духовно-нравственное, патриотическое и спортивное воспитание нашей молодежи! – поздравил ветеранов боевых действий Александр Даренков. - Вы «зажигаете глаза», «зажигаете сердца» нашему молодому поколению и учите любить Родину. 

Затем прошел концерт, церемония награждения ведомственными и общественными наградами, вручение членских билетов ТРО ВООВ «Боевое Братство». Вдовам бойцов СВО подарили цветы и почтили память погибших минутой молчания. Митинг завершился возложением цветов к «Вечному огню».

 

news_right_column_240_400
Новости
Валентин Вада покинул «Рубин» свободным агентом
Боятся ли россияне одиночества?
В Казани отметили День ветеранов боевых действий
В РТ предлагают снизить возраст уголовной ответственности за наркопреступления
В РТ предлагают снизить возраст уголовной ответственности за наркопреступления
Жители нескольких домов Советского района на сутки останутся без воды
Особенные дети могут отдохнуть в летнем лагере в Казани
Особенные дети могут отдохнуть в летнем лагере в Казани
В Казани в аэропорту изъяли 8 краснокнижных попугаев
VK Fest в Казани собрал 20 000 гостей