В Казани отметили День ветеранов боевых действий

В Казани в парке Победы отметили День ветеранов боевых действий. В мероприятии участвовало более 10 общественных организаций различных родов войск. Об этом сообщает «Татар-информ». Среди почетных гостей - руководитель татарстанского республиканского отделения всероссийской организации ветеранов «Боевое Братство», генерал-майор Иван Стогниев, председатель президиума Союза общественных деятелей РТ, руководитель Исполкома российского Союза боевых искусств по РТ, заслуженный тренер РТ Александр Даренков, начальник управления общественной и государственной безопасности Академии национальной безопасности России, генерал-майор Сергей Алексеев, председатель Союза десантников РТ Юрий Суворов.

- Благодарим за вклад в правильное духовно-нравственное, патриотическое и спортивное воспитание нашей молодежи! – поздравил ветеранов боевых действий Александр Даренков. - Вы «зажигаете глаза», «зажигаете сердца» нашему молодому поколению и учите любить Родину.

Затем прошел концерт, церемония награждения ведомственными и общественными наградами, вручение членских билетов ТРО ВООВ «Боевое Братство». Вдовам бойцов СВО подарили цветы и почтили память погибших минутой молчания. Митинг завершился возложением цветов к «Вечному огню».