В Казани отметят еврейский праздник Пурим

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Город
22 марта 2024  14:56
Автор:
Эндже Гарафиева

В это воскресенье, 24 марта, в 14.00 в Доме Дружбы народов будут отмечать еврейский праздник под названием Пурим. Организаторы сообщают, что это поучительный праздник, рассказывающий о победе добра над злом, веры над хитростью, единства над завистью.

Вход бесплатный, приглашены все желающие. Гостям покажут спектакль, посвященный историческим событиям, в планах также маскарад и специальные угощения.

На мероприятии члены еврейской общины и все заинтересованные горожане смогут насладиться веселым представлением и попробовать праздник на вкус. Ждут и гостей в карнавальных костюмах.

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