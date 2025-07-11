В Казани отремонтировали детскую поликлинику №11

Во втором педиатрическом отделении детской поликлиники №11 (филиал на улице Авангардной) закончили большой ремонт. Теперь здесь смогут оказывать целый комплекс оздоровительных процедур для маленьких пациентов, сообщили в пресс-службе минздрава РТ.

Работы начались еще в марте. В здании поменяли окна и отделали вход. Сейчас рядом добавляют удобную крытую площадку для колясок – о такой просили многие родители, и их услышали.

Кроме того, в отремонтированном филиале заработала современная лаборатория, а в ближайшие дни в обновленных кабинетах начнут принимать врачи-физиотерапевты и специалисты по лечебной физкультуре. Кабинет массажа стал больше – теперь там смогут работать сразу два массажиста, принимая детей в две смены.

Также полностью обновили пункт выдачи детского молочного питания: сделали свежий ремонт и поставили новое оборудование для хранения и выдачи продуктов. Эта важная программа по модернизации пунктов питания проходит при поддержке Раиса Татарстана.