В Казани отремонтируют два железнодорожных переезда

В Татарстане капитально отремонтируют переезды, расположенные по улицам Каучуковая и Советская в Казани.

Капитальный ремонт предусматривает работы по замене и обновлению оборудования, дорожного покрытия, настилов, дорожных знаков и сигнальных столбиков.

Настил заменят на 18 железнодорожных переездах, а ремонт асфальтового покрытия запланирован на 309 объектах.

Всего на Горьковской железной дороге в этом году будет отремонтировано больше трехсот переездов в Татарстане, Чувашии, Удмуртии и Кировской области.