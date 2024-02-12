В Казани отремонтируют два железнодорожных переезда

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Город
12 февраля 2024  19:28
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане капитально отремонтируют переезды, расположенные по улицам Каучуковая и Советская в Казани.

Капитальный ремонт предусматривает работы по замене и обновлению оборудования, дорожного покрытия, настилов, дорожных знаков и сигнальных столбиков.

Настил заменят на 18 железнодорожных переездах, а ремонт асфальтового покрытия запланирован на 309 объектах.

Всего на Горьковской железной дороге в этом году будет отремонтировано больше трехсот переездов в Татарстане, Чувашии, Удмуртии и Кировской области.

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