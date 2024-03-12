В Казани отремонтируют театр юного зрителя

news_top_970_100
Город
12 марта 2024  12:30
Автор:
Эндже Гарафиева

На улице Островского часть здания ТЮЗа попала под программу капремонта. На эти цели из федерального и республиканского бюджетов направили 50 млн рублей. 

Значительная часть ремонтных работ придется на окончание театрального сезона. Так как объект архитектурно сложный, ремонт делится на несколько частей.

Казанский театр юного зрителя основан в 1932 году. В этом году ему исполнится 92 года. Проект реставрации ТЮЗа в конце февраля одобрил Рустам Минниханов на заседании межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности.
 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Рыбаков в Татарстане призвали завершать сезон зимней рыбалки
В Татарстане задержали девушку, которая помогала мошенникам обманывать пенсионеров
Новые парковочные места появятся в Кировском и Вахитовском районах
Татарстанцы оформили больше 36 тысяч льготных ипотек
В мэрии Казани рассказали, где горожане встретят Масленицу
Батальон «Тимер» рассказал, что ждет выборы Президента России
Казань приняла на «Играх будущего» больше стран, чем планировалось
Эксперты: Россияне все чаще пользуются услугами финсоветников
Эксперты: Россияне все чаще пользуются услугами финсоветников