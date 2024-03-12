В Казани отремонтируют театр юного зрителя

На улице Островского часть здания ТЮЗа попала под программу капремонта. На эти цели из федерального и республиканского бюджетов направили 50 млн рублей.

Значительная часть ремонтных работ придется на окончание театрального сезона. Так как объект архитектурно сложный, ремонт делится на несколько частей.

Казанский театр юного зрителя основан в 1932 году. В этом году ему исполнится 92 года. Проект реставрации ТЮЗа в конце февраля одобрил Рустам Минниханов на заседании межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности.

