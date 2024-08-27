В Казани отреставрируют дом, где жил Каюм Насыри

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Город
27 августа 2024  08:01
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани ожидаются реставрационные работы в доме, где жил татарский просветитель Каюм Насыри. Об этом говорят документы государственной историко-культурной экспертизы, опубликованной на сайте комитета РТ по охране ОКН.

Объект культурного наследия, расположенный на улице Парижской Коммуны, в настоящее время является музеем, посвященным жизни и творчеству писателя.

Специалисты проведут комплекс работ по восстановлению фасадов. Например, очистят их от загрязнений, удалят набелы и деструктивную окраску, восполнят утраченные элементы и сколы, а недостающие детали изготовят из древесины, идентичной оригинальной.

Кроме того, будут заменены входные двери, ветхие окна, кровельное покрытие и водосточные трубы. После завершения реставрации дом Каюма Насыри украсит архитектурная подсветка. Для обеспечения безопасности будут усилены конструкции здания, а также заменена наружная эвакуационная лестница.

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