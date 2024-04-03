В Казани отреставрируют известный «Дом с подсолнухами» XX века

Объект культурного наследия Татарстана – комплекс доходного дома Ивана Сурина – получил положительное заключение историко-культурной экспертизы и подлежит реставрации.

Специалисты постараются восстановить архитектурные элементы по сохранившимся материалам – это старинные лепнина в интерьере, двери, лестница. Будет отремонтирована кирпичная кладка, фасад здания, произведена внутренняя отделка.

Здание №26, расположенное на улице Горького в Казани, было построено в 1866 году, но много раз перестраивалось. Окончательный облик получило в 1912 году, тогда его выкупил Иван Сурин и перестроил по проекту архитектора Василия Трифонова.