В Казани отреставрируют «Особняк промышленника» на Бутлерова

news_top_970_100
Город
9 августа 2024  17:34
Автор:
Эндже Гарафиева

Проект реставрации «Особняка промышленника» на улице Бутлерова в Казани получил одобрение экспертов, сообщает пресс-служба комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Фото: комитет РТ по охране ОКН

Здание, построенное в 1915 году, является памятником архитектуры и принадлежит республике. Сейчас в нем располагается административный корпус Республиканской клинической офтальмологической больницы имени профессора Адамюка. 

«Проект ставит цель не просто отремонтировать здание, а вдохнуть в него новую жизнь, сохранив для будущих поколений этот уникальный образец архитектуры. Графическая реконструкция направлена на воссоздание облика здания без изменения его габаритов, планировки и архитектурных деталей»,  — отметил председатель комитета Иван Гущин. 

В ходе реставрации планируется восстановить исторический облик фасадов, отремонтировать кровлю, заменить окна и двери, а также благоустроить прилегающую территорию. Внутренние интерьеры будут частично воссозданы по архивным данным. 

 Фото: комитет РТ по охране ОКН

«Особняк промышленника» — яркий пример эклектики начала ХХ века, сочетающий в себе черты неоготики, мавританского стиля и модерна.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Казань признана лидером по эффективности муниципального управления
В Высокой Горе открыли памятник, посвященный воинам двух поколений
В Казани отреставрируют «Особняк промышленника» на Бутлерова
Раис Татарстана оценил возможности новой многопрофильной клиники в Казани
В Казани столкнулись Ford и КАМАЗ, оба нарушили правила
На время проведения триатлона в Казани перекроют часть дорог
В Челнах ребенок получил травмы из-за сорвавшихся качелей
В Казани на капремонт электросетей выделят почти миллиард рублей