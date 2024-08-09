В Казани отреставрируют «Особняк промышленника» на Бутлерова

Проект реставрации «Особняка промышленника» на улице Бутлерова в Казани получил одобрение экспертов, сообщает пресс-служба комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Фото: комитет РТ по охране ОКН

Здание, построенное в 1915 году, является памятником архитектуры и принадлежит республике. Сейчас в нем располагается административный корпус Республиканской клинической офтальмологической больницы имени профессора Адамюка.

«Проект ставит цель не просто отремонтировать здание, а вдохнуть в него новую жизнь, сохранив для будущих поколений этот уникальный образец архитектуры. Графическая реконструкция направлена на воссоздание облика здания без изменения его габаритов, планировки и архитектурных деталей», — отметил председатель комитета Иван Гущин.

В ходе реставрации планируется восстановить исторический облик фасадов, отремонтировать кровлю, заменить окна и двери, а также благоустроить прилегающую территорию. Внутренние интерьеры будут частично воссозданы по архивным данным.

Фото: комитет РТ по охране ОКН

«Особняк промышленника» — яркий пример эклектики начала ХХ века, сочетающий в себе черты неоготики, мавританского стиля и модерна.