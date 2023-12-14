В Казани парень получил травму позвоночника во время ДТП

13 декабря в 23.10 на перекрестке ул. Островского - Астрономическая произошло столкновение двух автомобилей «Опель» и «Крайслер». 25-летний гражданин Республики Таджикистан на «Опеле», нарушив ПДД, при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу встречному автомобилю и протаранил «Крайслер».

В результате происшествия пострадала 23-летний пассажир автомобиля «Крайслер. С диагнозом: закрытый перелом поперечного отростка пятого поясничного позвонка его доставили в больницу.

Кроме того, оказалось, что гражданин Таджикистана, виновник происшествия, пребывал на территории России с нарушением действующего законодательства. Его доставили в отдел полиции.