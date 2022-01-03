 В Казани парень прокатился по дороге на сноуборде, зацепившись за каршеринговое авто
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В Казани парень прокатился по дороге на сноуборде, зацепившись за каршеринговое авто

Видео было опубликовано в соцсетях.

Город
3 января 2022  11:10
Автор:
Николай Лукоянов

В Казани парень зацепился на сноуборде за каршеринговое авто и прокатился по проезжей части улицы Меридианная. Видео было опубликовано в соцсетях.

Пользователи соцсетей обсудили не только выходку молодого человека, но и качество уборки снега.

Комментаторы писали: 

«Во во пускай дороги чистят или реально будем так везде гонять» (орфография и пунктуация сохранены во всех комментариях – прим. Ред.);

«Естественный отбор», – пишут пользователи, считая что это может быть опасно.

«Какое вам то дело? Пусть катается».

 

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