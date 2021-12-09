В Казани пассажирка автобуса № 60 травмировалась, упав в салоне

В Казани 20-летняя девушка упала в салоне автобуса № 60. Это случилось вчера, 8 декабря напротив дома № 64к2 по улице Мира, сообщает ОГИБДД УМВД России по Казани.

Водитель автобуса стал участником ДТП, при этом не остановился и скрылся с места происшествия.

После того, как девушке оказали медицинскую помощь, она была отпущена домой.

Всего в Казани за прошедшие сутки зарегистрировано 194 дорожно-транспортных происшествия. В результате этого результате 3 участника ДТП – 2 водителя и пассажир – получили травмы различной степени тяжести.