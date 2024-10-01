В Казани пенсионеры могут бесплатно посетить зооботсад, баню и экскурсии

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Город
1 октября 2024  14:16
Автор:
Эндже Гарафиева

В честь Международного дня пожилого человека казанские пенсионеры смогут бесплатно посетить культурные и развлекательные мероприятия, воспользоваться бесплатными услугами и отправиться на экскурсии.

Как сообщила на брифинге в Доме Правительства замруководителя исполкома Казани Гузель Сагитова, пенсионеров ждут бесплатные концерты, посещение музеев, зооботсада и бань. Помимо этого, для них организуют экскурсионные поездки в Свияжск, Булгар и Елабугу, а также спортивные турниры и соревнования.

В школах города пройдут акции с поздравлениями ветеранов, а управление ЗАГС поздравит юбиляров супружеской жизни. На протяжении всей праздничной недели пенсионеров будут поздравлять и в общественном транспорте.

Праздничная программа продлится целую неделю – с 1 по 10 октября.

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