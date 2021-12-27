 В Казани перед мостом Миллениум столкнулись три автомобиля
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В Казани перед мостом Миллениум столкнулись три автомобиля

В ДТП пострадал пассажир автомобиля «Хендай».

Город
27 декабря 2021  10:42
Автор:
Карина Кострулева

В Казани на улице Амирхана перед мостом Миллениум произошло столкновение трех автомобилей. Об этом «КВ» сообщили в пресс-службе отдела ГИБДД города Казани. 

«Зарегистрировано ДТП, произошло столкновение трех автомобилей — „КАМАЗ“, „Мазда“ и „Хендай“. Пострадал пассажир автомобиля „Хендай“, 1968 года рождения. С подозрением сотрясения головного мозга. Сейчас его увезли в больницу», — рассказали в пресс-службе. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Казани на пересечении улиц Вахитова и Большая Крыловка произошло смертельное ДТП. Мужчина скончался на месте.

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