В Казани перед судом предстанет женщина, продававшая дешевые подарочные сертификаты

Уголовное дело против жительницы Казани возбудили после многочисленных заявлений от пострадавших. По версии следствия, злоумышленница обманным путем завладела средствами 29 человек.

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Город
27 марта 2024  19:27
Автор:
Владислав Косолапкин

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, перед судом предстанет 37-летняя мать пятерых детей, которую уже трижды привлекали к уголовной ответственности за мошенничество.

По версии следствия, женщина продавала подарочные сертификаты разных магазинов по сниженной цене через родительский чат одной из школ. Ее первые клиенты получили обещанное, однако следующие 27 человек передали ей суммы от 12 до 487 тыс. рублей, так и не получив ничего взамен.

Общий ущерб по всем эпизодам превысил сумму в 2,7 млн рублей. Материалы по уголовному делу переданы в Ново-Савиновский районный суд Казани.

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