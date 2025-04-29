В Казани перекрыли доступ к набережной у моста «Миллениум»

Участок набережной со стороны моста «Миллениум» огородили забором, ограничив выход к воде. Как сообщают очевидцы в телеграм-каналах, ограждение появилось рядом с гостиничным комплексом и апартаментами, связанными со строителем Равилем Зиганшиным.

Ранее во время строительства так называемых «мавзолеев» доступ к набережной оставался открытым — забор стоял, но калитка не закрывалась. При этом, согласно данным кадастровой карты, перекрытая территория формально не входит в границы участка, где расположены апартаменты.

Власти пока не прокомментировали ситуацию. Жители выражают недовольство ограничением доступа к общественному пространству у реки.