В Казани перекрыли доступ к набережной у моста «Миллениум»

news_top_970_100
Республика
29 апреля 2025  11:15

Участок набережной со стороны моста «Миллениум» огородили забором, ограничив выход к воде. Как сообщают очевидцы в телеграм-каналах, ограждение появилось рядом с гостиничным комплексом и апартаментами, связанными со строителем Равилем Зиганшиным.

Ранее во время строительства так называемых «мавзолеев» доступ к набережной оставался открытым — забор стоял, но калитка не закрывалась. При этом, согласно данным кадастровой карты, перекрытая территория формально не входит в границы участка, где расположены апартаменты.

Власти пока не прокомментировали ситуацию. Жители выражают недовольство ограничением доступа к общественному пространству у реки.

news_right_column_240_400
Новости
Сегодня в редакции «Казанских ведомостей» побывала Эльмира Зарипова
Возвращение к мирной жизни: как поддерживают участников СВО
В Татарстане ужесточили наказания за нарушение пожарной безопасности
Казанские отели почти полностью забронированы на майские праздники
Два теплохода столкнулись в Казанском речном порту
Крупная авария на водопроводе оставила без воды часть Казани
Смертельное ДТП на трассе М12 в Татарстане: погибли две женщины
Скончалась народная поэтесса Татарстана Клара Булатова