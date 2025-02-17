В Казани пересмотрят нормы расходов на питание в детских садах

В Казани планируется пересмотр норм расходов на питание в детских дошкольных учреждениях. Соответствующий проект постановления исполкома столицы Татарстана в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Основные изменения

1. Общеразвивающие группы

- Для детей до трех лет стоимость питания увеличится на 2,42–12,09 рубля в день.

- Для детей старше трех лет — на 3,05–15,05 рубля.

Размер повышения зависит от режима работы детского сада.

2. Санаторные группы

- Для малышей до трех лет расходы на питание вырастут на 12,55–15,69 рубля.

- Для детей старше трех лет — на 16,74–20,67 рубля.

3. Дети с особыми потребностями

- Наибольшее повышение затрат ожидается для детей с диагнозами целиакия и фенилкетонурия.

- Для детей с целиакией питание подорожает на 21,79 рубля в день.

- Для детей с фенилкетонурией — на 28,78 рубля.

Причины изменений

Пересмотр норм расходов связан с необходимостью учета роста цен на продукты питания и обеспечения детей качественным и сбалансированным рационом. Новые нормы позволят детским садам закупать продукты по актуальным рыночным ценам, сохраняя высокие стандарты питания.

Что дальше?

После завершения антикоррупционной экспертизы проект постановления будет вынесен на рассмотрение исполкома Казани. В случае одобрения новые нормы вступят в силу в ближайшее время.