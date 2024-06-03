В Казани планируется строительство дороги-дублера, которая будет вести к улице Глушко

В рамках проекта строительства Вознесенского тракта в Казани предусмотрено строительство дороги-дублера, которая будет вести к улице Глушко.

На улицах Глушко и Нардуган также планируется создание подземных пешеходных переходов. Эти меры позволят жителям данного района города, а также близлежащих поселков, обеспечить себе доступ как автомобильным, так и пешеходным путем. Об этом сообщил глава исполнительного комитета столицы РТ Рустем Гафаров на совещании в начале недели. Он поручил провести встречи с местными жителями в течение недели, чтобы прояснить все вопросы, связанные с развитием данной территории.

«Нам необходимо определить, что нужно для улучшения транспортной ситуации, ускорения строительства объектов социальной инфраструктуры», – подчеркнул Рустем Гафаров.

По словам главы исполнительного комитета, строительство пятой выездной магистрали в Казани было запланировано еще по генеральному плану 1969 года. Транспортный коридор для будущего Вознесенского тракта десятилетиями оставался не застроенным. Сама магистраль является жизненно важной для города.

Руководитель исполнительного комитета отметил, что плата за проезд по дорогам в пределах города – новшество для Казани. Однако для таких крупных мегаполисов, как Москва и Санкт-Петербург, подобная практика уже стала обыденностью.