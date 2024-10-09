В Казани планируют ограничить движение грузовиков с массой свыше 5 тонн

Власти Казани рассматривают возможность введения ограничений на передвижение большегрузных автомобилей весом более 5 тонн по ряду городских улиц. В настоящее время проект соответствующего постановления находится на стадии антикоррупционной экспертизы.

Согласно документа, с 6 до 21 часа доступ для таких грузовиков будет закрыт на Кировской дамбе, а также на нескольких улицах, включая улицу Несмелова, улицу Мулланура Вахитова и проспект Фатыха Амирхана. Также ограничения касаются участка от улицы Чистопольская до моста Миллениум, самого моста, улицы Вишневского и других.

В проекте постановления подчеркивается, что Госавтоинспекции Казани будет рекомендовано осуществить контроль за соблюдением правил дорожного движения в часы действия вышеуказанных ограничений.