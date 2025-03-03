В Казани планируют отремонтировать подземный переход у ТЦ «Кольцо»

В ближайшее время в мэрии Казани состоится обсуждение вопроса капитального ремонта подземного пешеходного перехода у торгового центра «Кольцо». Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин.

Глава города поручил Комитету потребительского рынка, руководителю исполкома и главам администраций Вахитовского и Приволжского районов детально проработать этот вопрос. Метшин отметил, что подземный переход долгое время не ремонтировался, что требует срочного вмешательства.

«Ремонт подземного перехода должен быть завершен в этом году», – подчеркнул мэр.

Инициатива мэрии направлена на своевременное решение вопросов, связанных с благоустройством и поддержанием городской инфраструктуры в надлежащем состоянии.