В Казани планируют отремонтировать подземный переход у ТЦ «Кольцо»

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Город
3 марта 2025  16:12

В ближайшее время в мэрии Казани состоится обсуждение вопроса капитального ремонта подземного пешеходного перехода у торгового центра «Кольцо». Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин.  

Глава города поручил Комитету потребительского рынка, руководителю исполкома и главам администраций Вахитовского и Приволжского районов детально проработать этот вопрос. Метшин отметил, что подземный переход долгое время не ремонтировался, что требует срочного вмешательства.  

«Ремонт подземного перехода должен быть завершен в этом году», – подчеркнул мэр.  

Инициатива мэрии направлена на своевременное решение вопросов, связанных с благоустройством и поддержанием городской инфраструктуры в надлежащем состоянии.

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В Казани планируют отремонтировать подземный переход у ТЦ «Кольцо»
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