В Казани планируют отреставрировать дом Каюма Насыри в 2025 году

В этом году начнется комплексное восстановление исторического здания на улице Парижской Коммуны, где жил выдающийся татарский просветитель Каюм Насыри, сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия. Деревянный особняк конца XIX века, принадлежавший ранее мусульманскому муэдзину, с 1887 года стал домом для ученого, где он создал свои основные научные труды.

Реставрационные работы включат полное восстановление уникального фасада с традиционной татарской деревянной резьбой, укрепление конструкций крыши с заменой кровельного покрытия, а также модернизацию внутренних коммуникаций с учетом современных требований безопасности. Особое внимание уделят благоустройству прилегающей территории.

Каюм Насыри (1825-1902) - выдающаяся личность татарской культуры, создатель первых учебников на татарском языке по математике, географии, ботанике и истории. Его педагогическая деятельность и научные труды заложили основы современного татарского литературного языка и образования. В этом доме просветитель провел последние 15 лет жизни, работая над созданием татарско-русского словаря и другими фундаментальными трудами.

Реставрация памятника архитектуры и истории проводится в рамках подготовки к 200-летию со дня рождения Каюма Насыри, которое будет отмечаться в 2025 году. После завершения работ в здании планируется создать мемориальный музейный комплекс, посвященный жизни и деятельности татарского просветителя.