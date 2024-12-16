В Казани планируют повысить стоимость проезда в транспорте в 2025 году

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Город
16 декабря 2024  16:21

Перевозчики Казани обосновали необходимость увеличения тарифов на проезд в общественном транспорте, который в 2025 году может вырасти до 45 рублей при расчете наличными и до 43 рублей при безналичной оплате. Это повышение составляет три и пять рублей соответственно по сравнению с текущими тарифами. Как сообщает РБК Татарстан, соответствующая документация была направлена перевозчиками в Государственный комитет РТ по тарифам.

В городской администрации отметили, что с начала года инфляция в экономике достигла 8,32%. Кроме того, наблюдается значительное удорожание дизельного топлива, горюче-смазочных материалов, запасных частей, а также коммунальных платежей и тарифов на теплоэнергию.

В программе увеличения тарифов на проезд также учитывается текущая стоимость проезда в Казани, которая сейчас составляет 38 рублей при безналичной оплате и 45 рублей при покупке билета наличными. В 2023 году данные цены составляли 35 и 36 рублей соответственно.

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