В Казани планируют повысить зарплаты чиновникам

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Республика
30 апреля 2025  09:46

В Казани обсуждается увеличение зарплат муниципальным чиновникам, включая мэра и его заместителей. Проект уже направлен на антикоррупционную экспертизу.

Зарплата мэра может вырасти с 51 до 56,1 тыс. рублей, его заместителей — с 45,9 до 50,5 тыс. рублей, а секретаря гордумы — с 41,3 до 45,4 тыс. рублей. Также планируется повысить ежемесячные поощрения: для мэра — до 3,53 зарплат вместо 3,1, для первого заместителя — до 2,78 против прежних 2,4. Аналогичные изменения затронут и других муниципальных служащих.

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В Казани планируют повысить зарплаты чиновникам
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