В Казани планируют закрыть два городских кладбища для новых захоронений

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Город
3 июня 2025  17:02

В столице Татарстана рассматривается вопрос о придании закрытого статуса кладбищам «Окольное» и «Бишбалта», расположенным в Кировском районе. Соответствующий проект постановления в настоящее время проходит процедуру антикоррупционной экспертизы.

Основной причиной планируемого решения стало непосредственное соседство объектов с жилыми кварталами. Как отмечают авторы инициативы, такое расположение может создавать психологический дискомфорт для местных жителей и нарушать их право на благоприятную среду обитания.

Правовым основанием для принятия решения служат федеральные законы «Об общих принципах организации местного самоуправления» и «О погребении и похоронном деле», а также местные нормативные акты, регулирующие деятельность кладбищ.

В случае утверждения документа, оба некрополя сохранят свой статус, но будут закрыты для новых захоронений. При этом существующие могилы останутся под присмотром, а родственники смогут по-прежнему ухаживать за ними.

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