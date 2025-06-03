В Казани планируют закрыть два городских кладбища для новых захоронений

В столице Татарстана рассматривается вопрос о придании закрытого статуса кладбищам «Окольное» и «Бишбалта», расположенным в Кировском районе. Соответствующий проект постановления в настоящее время проходит процедуру антикоррупционной экспертизы.

Основной причиной планируемого решения стало непосредственное соседство объектов с жилыми кварталами. Как отмечают авторы инициативы, такое расположение может создавать психологический дискомфорт для местных жителей и нарушать их право на благоприятную среду обитания.

Правовым основанием для принятия решения служат федеральные законы «Об общих принципах организации местного самоуправления» и «О погребении и похоронном деле», а также местные нормативные акты, регулирующие деятельность кладбищ.

В случае утверждения документа, оба некрополя сохранят свой статус, но будут закрыты для новых захоронений. При этом существующие могилы останутся под присмотром, а родственники смогут по-прежнему ухаживать за ними.