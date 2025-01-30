В Казани планируют завершить строительство 4-х новых станций метро к 2027 году

news_top_970_100
Город
30 января 2025  14:27

Мэр столицы Ильсур Метшин, выступая на II всероссийском форуме «Малая родина – сила России», сообщил о планах строительства четырех новых станций метрополитена.

На данный момент в городе работают 11 станций. Последней запущенной в работу станцией стала «Дубравная». Она была открыла в 2018 году.

В настоящее время осуществляется строительство второй ветки метро протяженностью 5,7 км. У 4-х новый станций уже есть названия: «Ул. Юлиуса Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Академика Сахарова».

Всего же план развития Казани до 2040 году включает в себя более 20 новых станций метрополитена. В частности, подземный транспорт должен дойти до активно застраиваемой территории возле речного порта - «Новая портовая».

news_right_column_240_400
Новости
В РТ растет число малонаселенных пунктов без торговых точек по продаже алкоголя
Новую финансовую поддержку введут для родителей в Мамадышском районе РТ
В РТ проходит региональный этап чемпионата по профмастерству «Профессионалы»
Ночью в Казани инспекторы ГАИ устроили погоню за нарушителем на «Калине»
Юрий Венедиктов: Обстановка на водоемах РТ сейчас крайне опасна
31 января в Казани стартует 3-й этап Кубка России по биатлону
В Казани планируют завершить строительство 4-х новых станций метро к 2027 году
Сильные муниципалитеты - основа сильной России