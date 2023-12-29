В Казани по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело об организации «резиновой квартиры»

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Город
29 декабря 2023  15:20
Автор:
Виктория Осинина

Прокуратура Авиастроительного района Казани провела проверку соблюдения миграционного законодательства, сообщает надзорное ведомство. Выяснилось, что летом этого года 48-летняя жительница Казани, выступая в качестве принимающей стороны, незаконно зарегистрировала в своей квартире 12 иностранных граждан. Регистрация иностранцев была фиктивной, фактически они там не проживали. По требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ.

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