В Казани под колеса авто на пешеходном переходе попала девочка

Сегодня, 12 января, примерно в 7 часов 40 минут напротив дома 35 А по улице Ершова, по предварительным данным, 49-летняя женщина-водитель за рулем автомобиля «Лада Веста», с водительским стажем 26 лет, на регулируемом пешеходном переходе, не уступила дорогу и совершила наезд на девочку ориентировочно в возрасте двенадцати лет. К счастью для ребенка обошлось без существенных травм, и девочка, видимо испугавшись, с места происшествия убежала.

Сотрудниками полка ДПС возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования.