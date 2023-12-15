В Казани под колеса автомобиля попал 9-летний ребенок

ДТП произошло 14 декабря около семи часов утра напротив дома 24 по улице Даурская, сообщает Госавтоинспекция Казани. Произошел наезд на 9-летнего мальчика, который переходил дорогу в неустановленном месте. Наезд совершил 20-летний водитель автомобиля "Лада".

В результате ДТП мальчик получил травмы различной степени тяжести, госпитализирован в медицинское учреждение. Госавтоинспекция Казани просит родителей напомнить детям о необходимости соблюдать Правила дорожного движения. Известино, что ребенок переходил дорогу в неустановленном месте, он был одет в одежду темного цвета и без световозвращаюших элементов.