В Казани под колеса автомобиля попал 9-летний ребенок

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Город
15 декабря 2023  08:28
Автор:
Виктория Осинина

ДТП произошло 14 декабря около семи часов утра напротив дома 24 по улице Даурская, сообщает Госавтоинспекция Казани. Произошел наезд на 9-летнего мальчика, который переходил дорогу в неустановленном месте. Наезд совершил 20-летний водитель автомобиля "Лада". 

В результате ДТП мальчик получил травмы различной степени тяжести, госпитализирован в медицинское учреждение. Госавтоинспекция Казани просит родителей напомнить детям о необходимости соблюдать Правила дорожного движения. Известино, что ребенок переходил дорогу в неустановленном месте, он был одет в одежду темного цвета и без световозвращаюших элементов.

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