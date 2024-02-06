В Казани под тяжестью снега рухнула крыша здания: есть погибший

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Город
6 февраля 2024  16:50
Автор:
Виктория Осинина

Организована проверка по факту обрушения крыши здания на улице Тэцевской в Казани, сообщает Прокуратура Татарстана.

По предварительным данным, сегодня днем из-за снеговой нагрузки произошло обрушение крыши здания ООО "Втормет" в Московском районе. На место происшествия выехала районный прокурор Ольга Малых. Обстоятельства случившегося выясняются. По инициативе прокуратуры возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ). 

Расследование взято на контроль в надзорном ведомстве.

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