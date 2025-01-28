В Казани подключат до 25 новых светофоров

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Город
28 января 2025  14:58

В 2024 году в Казани было подключено 13 светофоров к автоматизированной системе управления дорожным движением, что соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни», о чем сообщили в пресс-службе Минтранса Татарстана. 

Модернизация коснулась ключевых перекрестков на улицах Технической и Тихорецкой, Серова и Восход, Первого Мая и Лукницкого, Галеева и Яхина, Тукая и Сайдашева, а также Академика Глушко и Закиева. 

Следует отметить, что реализация национальных проектов в России началась в 2019 году по инициативе Президента Владимира Путина. Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» был подписан 7 мая 2024 года и определяет важнейшие приоритеты на пути развития страны.

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