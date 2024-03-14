В Казани подняли планку статуса малоимущих

В столице Татарстана власти утвердили новый порог для признания жителей малоимущими.
В среднем за месяц доход казанца (для прохождения планки) составляет 42 тысячи рублей.
Например, для одинокопроживающего это значение дохода и стоимости имущества, подлежащих налогообложению, не должно превышать 2,4 млн рублей.
- для семьи из 2 человек — 4,7 млн рублей;
- для семьи из 3 человек — 7,1 млн рублей;
- для семьи из 4 человек — 9,5 млн рублей;
- для семьи из 5 человек — 11,9 млн рублей;
- для семьи из 6 человек — 14,3 млн рублей;
- для семьи из 7 человек — 16,7 млн рублей;
- для семьи из 8 человек — 19,1 млн рублей;
- для семьи из 9 человек — 21,5 млн рублей;
- для семьи из 10 человек — 23,9 млн рублей;
- для семьи из 11 человек — 26,3 млн рублей;
- для семьи из 12 человек — 28,7 млн рублей.