В Казани подняли планку статуса малоимущих

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Город
14 марта 2024  15:34
Автор:
Эндже Гарафиева

В столице Татарстана власти утвердили новый порог для признания жителей малоимущими.

В среднем за месяц доход казанца (для прохождения планки) составляет 42 тысячи рублей.

Например, для одинокопроживающего это значение дохода и стоимости имущества, подлежащих налогообложению, не должно превышать 2,4 млн рублей.

  • для семьи из 2 человек — 4,7 млн рублей;
  • для семьи из 3 человек — 7,1 млн рублей;
  • для семьи из 4 человек — 9,5 млн рублей;
  • для семьи из 5 человек — 11,9 млн рублей;
  • для семьи из 6 человек — 14,3 млн рублей;
  • для семьи из 7 человек — 16,7 млн рублей;
  • для семьи из 8 человек — 19,1 млн рублей;
  • для семьи из 9 человек — 21,5 млн рублей;
  • для семьи из 10 человек — 23,9 млн рублей;
  • для семьи из 11 человек — 26,3 млн рублей;
  • для семьи из 12 человек — 28,7 млн рублей.

 

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