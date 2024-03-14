В Казани подняли планку статуса малоимущих

В столице Татарстана власти утвердили новый порог для признания жителей малоимущими.

В среднем за месяц доход казанца (для прохождения планки) составляет 42 тысячи рублей.

Например, для одинокопроживающего это значение дохода и стоимости имущества, подлежащих налогообложению, не должно превышать 2,4 млн рублей.