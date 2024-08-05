В Казани подросток на питбайке получил переломы после ДТП

Вчера вечером в поселке Борисоглебское под Казанью произошло ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста, который получил серьезные травмы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

Авария произошла около 18:40 на улице Школьная. 16-летний подросток на питбайке выезжал с прилегающей территории и не предоставил преимущество в движении автомобилю Chevrolet. В результате произошло столкновение.

Юный мотоциклист получил серьезные травмы. Это закрытые переломы правой лучевой и локтевой костей со смещением. Бригада скорой помощи доставила его в больницу. В отношении него составлено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, проводится расследование.

Питбайк изъят и помещен на специализированную стоянку.

Госавтоинспекция Казани напомнила, что управлять мотоциклом или питбайком без водительского удостоверения категории «А» запрещено. Родителям необходимо усилить контроль за несовершеннолетними и не допускать нарушений ПДД.