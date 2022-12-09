В Казани подрядчики незаконно торговали картами доступа детей в школы

Исполнители обеспечения безопасности в казанских школах незаконно торговали картами доступа в школы и детские сады. Об этом сообщил замруководителя антикоррупционного управления при президенте РТ Рустам Гаязов.

Всего в этом году на оборудование для безопасности учебных заведений Казани выделили более 40 млн рублей. Во время проверки выяснилось, что за счет муниципального бюджета должны были закупить 15 тыс. карт. Пользователям должны были раздать их бесплатно.

Однако исполнители недовыполнили работы, нарушили техзадания с использованием оборудования и неправомерно взяли плату за доступ в учебные заведения с учеников, родителей и персонала, отметил Гаязов.

Он привел в пример гимназию №122, где 1 184 человека онлайн-переводами купили карты доступа.

«После мониторинга компания «Эволюция» сообщила — деньги будут возвращать», - заявил Гаязов.

Такая же ситуация была в школе №55, но нарушение уже устранили. Педагогам и родителям уже вернули деньги за 750 карточек.

Ранее «КВ» сообщали, что Вахитовский суд Казани арестовал основателя частной школы New School Артема Краснова, которого подозревают в мошенничестве и осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии.

Следствие и прокуратура попросили взять Краснова под стражу, но суд заключил фигуранта дела под домашний арест.