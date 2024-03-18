В Казани подсчитали стоимость блинного набора — он стал дороже на 9%

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Город
18 марта 2024  07:46
Автор:
Эндже Гарафиева

Сейчас так называемый «блинный набор» казанцам обходится в 141 рубль, что на 9% выше прежних лет.

В прочем, это ниже на 6 рублей среднего значения по России. Например, в Москве набор ингредиентов стоит 185 рублей. В столице тоже на 8% выросла его стоимость. Это связывают с подорожанием яиц на 53%.

В Санкт-Петербурге – 153 рубля, а в Новосибирске – 181 рубль. Данными делится «Газета.Ru».

Блинный набор рассчитывается на 4 человека и включает в себя пол-литра молока, два яйца, стакан муки, масло, соль и сахар.

Из ингредиентов больше всего за год подорожали яйца — на 53%, однако подсолнечное масло подешевело на 2%, уточнили аналитики ресурса.

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