В Казани подведут итоги объявленного Года национальных культур и традиций

3 ноября на площадке «Казань Экспо» пройдет торжественное закрытие Года национальных культур и традиций. Это мероприятие будет приурочено ко Дню народного единства.

Все гости смогут посетить интерактивную выставку многих праздников народов, населяющих Татарстан. Среди них такие как Науруз, Масленица, Каравон, Семык, Уяв, Валда Шинясь, Питрау, Гырон Быдтон.

Также желающие пройдут мастер-классы от мастеров декоративно-прикладного искусства. Рядом расположится выставка работ победителей IX Всероссийского фотоконкурса «Национальные праздники народов России». Музыкальные проекта «ИстӘлек» и «Дәррәу» исполнять национальные песни в современном звучании. Школа креативных индустрий совместно с детскими фольклорными коллективами – участниками фестиваля «Звонкая капель — Моңлы тамчы» представят созданные ими анимационные ролики.

Актеры фильма Байбулата Батуллы (Батуллина) «Бери да помни» расскажут о его создании и сыграют в народную татарскую игру «Ядәч».

Кроме того, каждый желающий с 11 часов утра сможет принять участие в VIII Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант 2023». По прогнозу в нем должны принять участие около 1 000 человек.

Впервые на выставке будут представлены итоги проекта «Вышитая карта Республики Татарстан» — две вышитые карты республики и 45 уникальных полотенец, авторами которых стали народные и самодеятельные мастера, профессиональные художники-прикладники.

С 15 до 17 часов в зале имени Шакирова состоится торжественный концерт. В нем примет участие Раис РТ Рустам Минниханов. Для зрителей выступят более 500 артистов со всего Татарстана. В завершении концерта будут объявлены победителей конкурса «Культурная столица Татарстана». Район-победитель получит сертификат на 3 млн рублей на реализацию одного из федерального или регионального культурного проекта.