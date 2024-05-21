В Казани подвели итоги первого этапа проекта «Большая музыка в малые города»

15 мая в казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова прошли мероприятия, посвященные итогам первого этапа проекта в области культуры и музыкального образования «Большая музыка в малые города». Цель этого проекта - приобщить жителей малых городов РТ к академическому музыкальному искусству, а также просветить детей и молодежь в области классической музыки.

За время проведения проекта студенты и преподаватели казанской консерватории посетили города РТ с концертами и образовательными программами. Всего состоялось 10 выездов в разные города РТ. Проведено 44 мастер-класса, 10 концертов, пять бесед-лекций.

Отметим, что проект «Большая музыка в малые города» реализуется фондом «Мост искусств» и казанской консерваторией с использованием гранта президента РФ, предоставленного президентским фондом культурных инициатив.