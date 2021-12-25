В Казани поймали 29 нарушителей, снимающих номера на платных парковках, с помощью блокираторов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

С 22 декабря в столице Татарстана ввели новые меры по борьбе с автовладельцами, которые не платят за городских парковки. На колесах их машин ставят блокираторы, снять которые можно только позвонив по специальному номеру на нем. Всего с помощью этих конструкций составили 38 протоколов об административном правонарушении и возбуждено 29 административных дел.

Также два блокиратора украли, один из них нашли сломанным вблизи с паркингом. Оба злоумышленника найдены.

Ранее мэр Казани заявлял, что платные парковки — это не про штрафы и взимание денег.