 В Казани поймали 29 нарушителей, снимающих номера на платных парковках, с помощью блокираторов
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В Казани поймали 29 нарушителей, снимающих номера на платных парковках, с помощью блокираторов

Рейд по блокированию колес начался со среды этой недели.

Город
25 декабря 2021  10:25
Автор:
Роза Габитова

В Казани поймали 29 нарушителей, снимающих номера на платных парковках, с помощью блокираторов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

С 22 декабря в столице Татарстана ввели новые меры по борьбе с автовладельцами, которые не платят за городских парковки. На колесах их машин ставят блокираторы, снять которые можно только позвонив по специальному номеру на нем. Всего с помощью этих конструкций составили 38 протоколов об административном правонарушении и возбуждено 29 административных дел. 

Также два блокиратора украли, один из них нашли сломанным вблизи с паркингом. Оба злоумышленника найдены.

Ранее мэр Казани заявлял, что платные парковки — это не про штрафы и взимание денег.

 

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