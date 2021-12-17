В Казани поисковики восстанавливают легендарный бомбардировщик Пе-2

В одном из ангаров поисковиков Татарстана сейчас находится искареженный и простреленный бомбардировщик времен Второй мировой войны – Пе-2. Поисковики объединения «Отечество» собирают по крупицам со всей страны детали для боевой машины прошого, которую раньше производили в Казани, сообщает «ВГТРК».

«Это пазл! Очень много деталей, очень много непонятных деталей. Надо разобрать откуда это крепление, понять как крепилось и восстановить эту деталь», – делится своими впечатлениями химик поисквого отряда Наиль Азмадиев.

В Татарстане не сохранилось ни одного экземпляра Пе-2. О сроках, когда самолет будет полностью восстанровлен, пока ничего не известно.

«Мы его собираем 1 к 1, как его собирали на заводе. Но взлететь ему не суждено, цена проекта возрастает в разы. Мы еще ищем такие крупные фрагменты», – отметил председатель совета объединения «Отечество» Александр Коноплев.