В Казани показали, как 40 поливомоечных машин борются с жарой

В условиях аномальной жары, зафиксированной в Казани, городские службы применяют все необходимые меры для поддержания комфортных условий для жителей.

В частности, 40 поливомоечных машин ежедневно выполняют работу по поливу зеленых насаждений в городе, чтобы обеспечить их здоровье и красоту. Работы ведутся как в дневное, так и в ночное время.

Фото: © телеграм-канал «Благоустройство Казани»

Помимо полива зелени, проводится также полив дорожного покрытия, чтобы предотвратить его перегрев и сохранить прочность асфальтобетона. Поливка дорог осуществляется в часы с минимальным транспортным потоком: с 11 до 15 часов и с 23 до 6 часов.

Данные меры позволяют создать более комфортные условия для жителей и обеспечить безопасность дорожного движения в период сильной жары.