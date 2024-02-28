В Казани показали, как будут выглядеть новые станции метро

news_top_970_100
Город
28 февраля 2024  17:01
Автор:
Эндже Гарафиева
Автор фото: Татинвестгражданпроект

Татинвестгражданпроект опубликовал эскизы трёх станций Казанского метро, запланированных во вторую очередь. Открытие ожидается к 2027 году. Это станция «Академическая», «Зилант» и «Тулпар». 

Станция «Академическая» будет украшена панелями с круглыми отверстиями, отсылающими к имени улицы, названной в честь физика Евгения Завойского.


Станция «Тулпар» будет оформлена в стиле крылатого коня Тулпара, с динамической подсветкой, меняющейся в зависимости от дня недели.

«Зилант» будет иметь дизайн, напоминающий пещеру дракона, с металлическим покрытием колонн и панелями, имитирующими текстуру воды.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Росреестре РТ рассказали, как быстро и бесплатно узнать все, о своей недвижимости
Заслуженный учитель, врач, артист и изобретатель: кому из казанцев Минниханов вручил почетные награды
ТАСС: Американский журналист Такер Карлсон возненавидел лидеров своей страны
В Казани показали, как будут выглядеть новые станции метро
Автобусный парк Казани пополнится новыми автомобилями
Сказкотерапия помогает юным пациентам
Олимпийская чемпионка Алина Загитова раскрыла секрет, зачем надела форму буровика
Минниханов о строительстве моста через Каму: «Никогда даже мечтать не могли!»