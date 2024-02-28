В Казани показали, как будут выглядеть новые станции метро

Татинвестгражданпроект опубликовал эскизы трёх станций Казанского метро, запланированных во вторую очередь. Открытие ожидается к 2027 году. Это станция «Академическая», «Зилант» и «Тулпар».

Станция «Академическая» будет украшена панелями с круглыми отверстиями, отсылающими к имени улицы, названной в честь физика Евгения Завойского.



Станция «Тулпар» будет оформлена в стиле крылатого коня Тулпара, с динамической подсветкой, меняющейся в зависимости от дня недели.

«Зилант» будет иметь дизайн, напоминающий пещеру дракона, с металлическим покрытием колонн и панелями, имитирующими текстуру воды.