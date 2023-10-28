В Казани полицейские у мужчины обнаружили крупную партию наркотиков

У полицейских появилась оперативная информация об одном жителе Казани, который, предположительно, распространял наркотики через тайники-закладки.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по г.Казани задержали злоумышленника в Кировском районе. В салоне его машины оперативники нашли сумку, а в ней 6 свертков обмотанных черной изолентой и пластиковый контейнер с 38 зип-пакетами общим весом 36 грамм. Результаты экспертного исследования подтвердили в наличие в них «PVP».

В кармане куртки у мужчины было обнаружено еще 60 пакетиков массой 28,18 грамм. Также полицейские провели осмотр места происшествия участков местности, где злоумышленник успел оборудовать три тайника с запрещенными веществами общим весом 19 грамм. По словам 32-летнего мужчины, все указания о местах будущих тайников он получал от онлайн-куратора, с которым поддерживал связь через мобильное приложение.

По месту проживания фигуранта также были обнаружены и изъяты различные виды наркотических средств, среди которых: «PVP» - 178,64 гр., «эфедрон» - 15,96 гр., «МДМА» - 0,74 гр., «гашиш» - 0,71 гр. Таким образом, из незаконного оборота полицейскими было изъято около 279 гр. синтетических наркотиков.

Возбуждено уголовное дело. На время следствия фигурант заключен под стражу. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани.